ФК «Ростов» ушел на карантин из-за коронавируса

Футбольный клуб «Ростов» уходит на двухнедельный карантин, так как у шестерых игроков основного состава выявлен коронавирус, сообщила пресс-служба клуба.

«Результаты последнего теста на коронавирус показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава нашей команды. Сейчас эти футболисты изолированы от команды», — говорится в сообщении.

В близком контакте с ними находились 42 сотрудника ФК «Ростов» — это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды.

«У нас шестеро заболевших. Это форс-мажор. Мы находимся в контакте с РФС и РПЛ. При этом мы строго следуем рекомендациям Роспотребнадзора и уходим на двухнедельный карантин», — отметил президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.

Возобновление матчей чемпионата России по футболу, приостановленных из-за коронавируса, планируется 19 июня. «Ростов» в предстоящие две недели должен был сыграть с «Сочи» (19 июня), «Арсеналом» (27 июня) и «Краснодаром» (1 июля).