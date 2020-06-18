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Кирилл Серебренников экранизирует биографию Тарковского

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Col. Hans Landa / CC BY-SA 3.0

Режиссер Кирилл Серебренников намерен снять короткий сериал, в котором расскажет о жизни и творчестве советского режиссера Андрея Тарковского.

«Андрей Тарковский и его знаковые шедевры оказали огромное влияние на мировое кино и продолжают быть источником бесконечного вдохновения для кинематографистов всех поколений», — объяснил изданию Varietyвыбор героя для сюжета продюсер Илья Стюарт.

Экранизация биографии Тарковского выйдет в формате мини-сериала, название проекта и дата его выхода на экраны пока неизвестны.

Творчество Андрея Тарковского представляет собой значительное и необычное явление мировой культуры. Его фильмы образуют цикл о страданиях и надеждах человека, взявшего на себя бремя нравственной ответственности за весь мир. Среди самых известных картин режиссера — «Андрей Рублев», «Солярис», «Сталкер».

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