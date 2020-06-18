Трамп посчитал Финляндию частью России

Президент США Дональд Трамп спрашивал у своих помощников, является ли Финляндия частью России, говорится в книге бывшего помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона под названием «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома».

Выдержки из пока неопубликованной книги напечатала газета The Washington Post. Издание не сообщает, сказал ли это Трамп в шутку или действительно не знал, что Финляндия, некогда входившая в состав Российской империи, обрела независимость в 1917 году.

Во вторник Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры, подало в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией его мемуаров. Власти США вменяют Болтону в вину нарушение обязательств о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну, которые тот взял на себя, став помощником главы государства, сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Трамп «заставил» Путина посмеяться над лающей Клинтон

Труд Болтона должен был увидеть свет в марте, однако его публикацию отложили сначала до мая, а потом до 23 июня. Совет национальной безопасности Белого дома 23 января направил адвокату экс-помощника Трампа Чарльзу Куперу уведомление о том, что книга содержит сведения, составляющие гостайну, а потому не может быть напечатана в ее нынешнем виде.

Критики же считают, что Белый дом старается не допустить выхода полного текста мемуаров, чтобы предотвратить подрыв позиций президента в преддверии предстоящих в ноябре выборов. Трамп намерен добиваться на них переизбрания на пост главы государства. Он объявил о назначении Болтона своим помощником по нацбезопасности в марте 2018 года, а уже через 18 месяцев отправил его в отставку.