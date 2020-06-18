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Трамп посчитал Финляндию частью России

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Президент США Дональд Трамп спрашивал у своих помощников, является ли Финляндия частью России, говорится в книге бывшего помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона под названием «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома».

Выдержки из пока неопубликованной книги напечатала газета The Washington Post. Издание не сообщает, сказал ли это Трамп в шутку или действительно не знал, что Финляндия, некогда входившая в состав Российской империи, обрела независимость в 1917 году.

Во вторник Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры, подало в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией его мемуаров. Власти США вменяют Болтону в вину нарушение обязательств о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну, которые тот взял на себя, став помощником главы государства, сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст.

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Труд Болтона должен был увидеть свет в марте, однако его публикацию отложили сначала до мая, а потом до 23 июня. Совет национальной безопасности Белого дома 23 января направил адвокату экс-помощника Трампа Чарльзу Куперу уведомление о том, что книга содержит сведения, составляющие гостайну, а потому не может быть напечатана в ее нынешнем виде.

Критики же считают, что Белый дом старается не допустить выхода полного текста мемуаров, чтобы предотвратить подрыв позиций президента в преддверии предстоящих в ноябре выборов. Трамп намерен добиваться на них переизбрания на пост главы государства. Он объявил о назначении Болтона своим помощником по нацбезопасности в марте 2018 года, а уже через 18 месяцев отправил его в отставку.



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