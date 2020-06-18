Байкал оказался на третьем месте в рейтинге экологического туризма

Озеро Байкал в качестве места для отдыха предпочли 18,5 процента путешественников, поставив сибирскую достопримечательность на третье место в рейтинге экологического туризма, такие результаты опроса представил российский сервис Tvil.ru.

#Гео Легенды Байкала: кого прячет самое глубокое озеро?

Самым популярным местом отдыха по итогам опроса туристов стал Крым, туда хотят отправиться больше 30% россиян. На втором месте Карелия (20%).

После Байкала расположились такие места отдыха как Краснодарский край, Северный Кавказ, Калининградская область.

Наименьшее предпочтение туристы отдали Ленинградской области, Башкирии, Приморскому краю и Татарстану.

Сервис Tvil.ru, ссылаясь на заявление главы Ростуризма Зарины Догузовой, сообщил, что экологические виды туризма, когда путешественники выбирают для отдыха территории с наименьшим антропогенным воздействием, динамично развиваются в России, растут ежегодно примерно на 25-30%.