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Байкал оказался на третьем месте в рейтинге экологического туризма

Источник:
Sibnet.ru
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Озеро Байкал в качестве места для отдыха предпочли 18,5 процента путешественников, поставив сибирскую достопримечательность на третье место в рейтинге экологического туризма, такие результаты опроса представил российский сервис Tvil.ru.

#Гео
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Самым популярным местом отдыха по итогам опроса туристов стал Крым, туда хотят отправиться больше 30% россиян. На втором месте Карелия (20%). 

После Байкала расположились такие места отдыха как Краснодарский край, Северный Кавказ, Калининградская область.

Наименьшее предпочтение туристы отдали Ленинградской области, Башкирии, Приморскому краю и Татарстану.

Сервис Tvil.ru, ссылаясь на заявление главы Ростуризма Зарины Догузовой, сообщил, что экологические виды туризма, когда путешественники выбирают для отдыха территории с наименьшим антропогенным воздействием, динамично развиваются в России, растут ежегодно примерно на 25-30%. 

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Это ваш сжиженный при новых ценах никому уже не нужен стал.)))

Alexander222

"...шоки для российской экономики... носят временный характер" - Сначала с другом с галер и при беспрекословной...

serioga08

Цитата«Мы находимся на грани полной изоляции, которая не позволит нам как в ближайшем, так и в отдаленном...

NEXT warrior

Ну так хотели из Европы газ покупать так пусть покупают.Теоретически подобный ход может протрезвить некоторых...

Иркут 69

Удар один. Неэффективное и безграмотное управление.