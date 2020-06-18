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Указ о дате голосования по Конституции оспорили в суде

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Верховный суд России зарегистрировал административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по закону о поправке к Конституции РФ.

«Исковое заявление от Рудяка Геннадия Ивановича об оспаривании указа президента РФ от 1 июня 2020 года "Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ" передано для рассмотрения судье», — сообщили ТАСС в суде.

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После изучения заявления судья примет решение о принятии или отказе в принятии иска к производству, уточнили в суде.

Владимир Путин ранее указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эта дата будет безопасна для проведения голосования.

Голосование пройдет сразу по пакету поправок. В частности, предлагается «обнулить» президентские сроки Владимира Путина, что позволит ему участвовать в выборах 2024 и 2030 годов.





Тема: Конституционная реформа Путина
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Цитата«Мы находимся на грани полной изоляции, которая не позволит нам как в ближайшем, так и в отдаленном...

NEXT warrior

Ну так хотели из Европы газ покупать так пусть покупают.Теоретически подобный ход может протрезвить некоторых...

Иркут 69

Удар один. Неэффективное и безграмотное управление.