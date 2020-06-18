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Владелец «Зимней вишни» нажил в Испании имущества на €2 млн

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СК РФ

Владелец Кемеровского кондитерского комбината Вячеслав Вишневский на сэкономленные при реконструкции ТРЦ «Зимняя вишня» деньги приобрел в Испании имущество на 2 миллиона евро. Генпрокуратура попросила страну арестовать его.

Генпрокуратура в прошлом году отправила в Министерство юстиции Королевства Испания запрос о наложении ареста на четыре объекта недвижимого имущества на общую сумму более 2 миллионов евро, фактически принадлежащие Вишневскому В.Н., говорится в докладе Совету Федерации генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

Вишневский — бывший профессиональный футболист, играл за «Томь», «Анжи», «Шинник», в 2013, после завершения спортивной карьеры, занялся бизнесом. Он обвиняется в даче взятки в особо крупном размере чиновнице из Госстройнадзора Кемеровской области.

Здание кондитерской фабрики переделали без необходимых документов и проекта, в том числе без системы пожаротушения, что и привело к трагедии 25 марта 2018 года, когда в пожаре погибли 60 человек.

После пожара в «Зимней вишне» Вишневский скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Установлено, что он продолжил свой строительный бизнес в Испании. А на деньги, в том числе сэкономленные при строительстве ТЦ в Кемерове, приобрел дорогостоящее имущество.

Вишневский был задержан в марте 2019 года в Польше. Через год его передали в Российскую Федерацию.

Тема: Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»
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Это ваш сжиженный при новых ценах никому уже не нужен стал.)))

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NEXT warrior

Ну так хотели из Европы газ покупать так пусть покупают.Теоретически подобный ход может протрезвить некоторых...

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Удар один. Неэффективное и безграмотное управление.