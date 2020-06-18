Первый кадр возобновленных съемок «Аватара-2» попал в Сеть

Продюсер Джон Ландау опубликовал в соцсети первый снимок с возобновленных съемок второй части «Аватара».

«Использовал свой iPhone, чтобы сделать нашу первую фотографию продолжения съемок "Аватара"», — написал он в Instagram.

Съемки «Аватара» режиссера Джеймса Кэмерона прерывали из-за пандемии коронавируса. Перед стартом работы все участники съемочного процесса соблюли двухнедельный карантин.

Планируется, что вторая часть «Аватара» выйдет на экраны в 2021 году. По сюжету, главный герой, солдат Джейк Салли, принявший облик аватара, становится предводителем народа на'ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли.