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Власти вернулись к идее налога для богатых

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ставка НДФЛ для богатых россиян может повыситься до 15%, такую идею снова обсуждают в правительстве.

Власти намерены поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше 3 миллионов рублей в год, пишут «Известия» со ссылкой на источники.

По оценкам, такая мера принесет в бюджет дополнительные 60 миллиардов рублей, которые можно направить на борьбу с бедностью. Повышение налога затронет 1% россиян.

Сложности возникнут, если человек получает 3 миллиона из разных источников. Налоговая служба может отследить такие потоки, но затраты на мониторинг и администрирование будут примерно такими же, как и доходы от повышения ставки.

За последние 20 лет депутаты Госдумы 10 раз вносили законопроекты о прогрессивной шкалы НДФЛ, но сейчас вероятность принятия этой меры значительно выше, чем раньше. Близкий к правительству собеседник объяснил это тем, что «нынешняя ситуация — беспрецедентная».

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