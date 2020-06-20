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Фильм дня: «Догвилль»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Догвилль» стал первой частью незавершенной трилогии режиссера Ларса фон Триера «США — страна возможностей», на фоне привычных детективных триллеров картина впечатляет оформлением пространства — в ней почти отсутствуют декорации.

Ларс фон Триер:
Я придумал сюжет благодаря песне пиратки Дженни из «Трехгрошовой оперы». Это песня о девушке, работающей в маленьком отеле, которая мечтает о корабле, который зайдет в порт и разгромит все вокруг, и люди с корабля спросят ее, кого они должны ради нее убить, а она скажет «всех».

Дания, 2003 год, режиссер Ларс фон Триер, 18+
В главной роли: Николь Кидман
Слоган: Кто выживет в жутком городе?

20 июня Николь Кидман празднует 53-летие. Кинематография актрисы насчитывает множество картин, но фильм «Догвилль» по праву можно считать одним из лучших в ее карьере.

Сюжет фильма состоит из пролога и девяти глав. Картина повествует о молодой девушке Грэйс, которая вынуждена укрываться от гангстеров в маленьком городке Догвилль. Там живут приятные и добрые на первый взгляд люди.

Чтобы понравиться горожанам, Грейс нанимается им в помощники — выручает по хозяйству, следит за детьми. Вскоре отношение к девушке меняется, жизнь в Догвилле для Грейс становится невыносимой.

Главной особенность картины стало ее визуальное решение. Действие фактически происходит на театральной сцене: актеры ходят по ровной площадке, почти все декорации заменены изображениями на полу.

Улицы обозначаются двумя параллельными линиями с написанным между ними названием, дома — планами домов, кусты крыжовника — силуэтом куста с надписью «куст крыжовника», и даже собака нарисована. Единственными реальными предметами выступают несколько дверей, некоторые предметы мебели и автомобили.

Фильм разрешен для просмотра зрителям с 18 лет, это объясняется тем, что в ленте фон Триера присутствует много физического и сексуального насилия. Фильм входит в двадцатку лучших фильмов с 1992 года по версии Квентина Тарантино. 


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