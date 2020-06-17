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Боне пригрозили статьей за «криворуких алкоголиков»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © victoriabonya, instagram.com/victoriabonya

Телеведущая Виктория Боня грубо высказалась о получателях минимального размера оплаты труда, назвав их «криворукими алкоголиками», а депутат Курского городского Собрания Дмитрий Гулиев пожаловался на девушку в МВД. Теперь Боне грозит административный штраф.

Виктория Боня прокомментировала в Instagram поправки к Конституции, грубо высказываясь о безработном населении.

«Почему государство решает, какая минимальная зарплата должна быть у криворуких алкоголиков? Если твоя зарплата стоит десятку, ты должен получать десятку, на мой взгляд. А так деньги раздают всяким бездельникам, алкашам, наркоманам, которых плодится все больше больше, только потому что они живут в России. Мы сами растим такое поколение бездельников и идиотов, которым не к чему стремиться», — сказала Боня в stories Instagram во вторник.

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Высказывание возмутило депутата Курского городского Собрания Дмитрия Гулиева. Он направил запрос на Министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. «Считаю, что публичные высказывая Виктории Бони, проживающей, кстати, на данный момент в Княжестве Монако, оскорбляют и унижают достоинство ряда категорий граждан нашей страны», — отметил депутат.

Теперь телеведущей грозит административное наказание по статье 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение достоинства».

В среду Боня решила разъяснить свои слова. Она записала новое видео в Instagram, где продолжила отстаивать свою позицию. Она уверена, что несправедливо увеличивать МРОТ для людей, которые привыкли жить за счет государства, отлынивая от работы и пропивая все деньги.

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