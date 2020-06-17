Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

Министерство просвещения РФ утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), первые экзамены пройдут 3 июля, соответствующий приказ ведомства опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

29 и 30 июня пройдут пробные экзамены без участия школьников. Это нужно, чтобы отработать технические и организационные моменты.

3 июля — ЕГЭ по географии, литературе и информатике;

6 и 7 июля — русский язык;

10 июля — профильная математика;

13 июля — история и физика;

16 июля — обществознание и химия;

20 июля — биология и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам;

22 и 23 июля — устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Резервные дни — 24 июля (по всем предметам, кроме русского и иностранных языков) и 25 июля — по всем предметам.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет дополнительный период экзаменов в августе. Расписание составлено так, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы:

3 августа — ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам;

5 августа — русский язык;

7 августа — обществознание, химия, физика, профильная математика и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам;

8 августа — резервный день по всем предметам.