НАВЕРХ

«Охотники за наживой» и «Братья в довесок» выйдут эксклюзивно в Wink

Источник:
Sibnet.ru
61 0
Фото: © Sibnet.ru

Сериалы «Охотники за наживой» и «Братья в довесок» выйдут в видеосервисе Wink впервые на русском языке в переводе Кураж-Бамбей.

Оба комедийных сериала перевел и озвучил Денис Колесников (Кураж-Бамбей) эксклюзивно для Wink. Уже сейчас в видеосервисе можно посмотреть первые эпизоды ситкомов.

«Охотники за наживой». Британский сериал балансирует между приключенческим детективом и комедией. В центре сюжета колоритная парочка частных сыщиков, которым судьба подкидывает невероятные приключения — опасные, но до смешного нелепые. Главные роли в сериале сыграли Джек Уайтхолл и Рози Перес.

«Братья в довесок». Канадский сериал повествует о переживаниях двух братьев успешного адвоката Дэнни, которые считают, что его новая девушка Ким разрушит их неразлучную троицу. Дэнни находит выход — заключает с братьями и девушкой соглашение о том, что теперь они будут тусоваться все вместе. Теперь Ким в довесок к Дэнни достались еще и два брата.

«Мне нравится работать с комедийными жанрами: здесь интереснее подача, можно адаптировать и обыгрывать шутки, есть возможность творчески развернуться», — рассказал Денис Колесников.

В Wink доступна целая библиотека эксклюзивных переводов от Кураж-Бамбей. Среди них фильмы «Инопланетянин», «Соседи на тропе войны», «Сорокалетний девственник», «В пролете», «Побег из Вегаса» и многие другие.

Еще по теме
Школьница из Томска рассказала о работе над фильмом по рассказу Кинга
Warner Bros. устроит для фанатов вселенной DC онлайн-фестиваль
Фильм «Основатель» про становление McDonald’s выйдет в Wink
Фильм об искусстве минимализма покажут в онлайн-формате
смотреть все
Новости #Кинематограф #Wink
info.sibnet.ru
ТЕМА ДНЯ
Пиксели и кристаллы: чем отличаются матрицы мониторов
Какие разновидности матриц существуют, чем отличаются популярные TN, IPS и VA и почему не существует идеального монитора?
info.sibnet.ru
#ТВ
Как настроить пульт Ростелекома
Настройка пульта Ростелеком для телевизора Samsung, Sony, Panasonic и других марок займет немного времени и позволит использовать одно устройство для управления телевизором и приставкой.
 info.sibnet.ru
#Оборудование
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Самый удобный способ просматривать свою коллекцию фильмов на большом телевизоре без лишних телодвижений — настроить домашний медиасервер через стандарт DLNA.
 info.sibnet.ru
#Интернет
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Сигнал Wi-Fi на ноутбуке может пропадать из-за многих причин: конфликт точек доступа, помехи для Wi-Fi, устаревший драйвер на принимающем устройстве. Какие еще бывают причины и как вернуть сигнал?
Все статьи
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
Актуальные
обзоры
26 мая
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
21 мая
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
14 мая
Платить телефоном: как работает технология NFC?
7 мая
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
 Смотреть все