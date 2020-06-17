«Охотники за наживой» и «Братья в довесок» выйдут эксклюзивно в Wink

Сериалы «Охотники за наживой» и «Братья в довесок» выйдут в видеосервисе Wink впервые на русском языке в переводе Кураж-Бамбей.

Оба комедийных сериала перевел и озвучил Денис Колесников (Кураж-Бамбей) эксклюзивно для Wink. Уже сейчас в видеосервисе можно посмотреть первые эпизоды ситкомов.

«Охотники за наживой». Британский сериал балансирует между приключенческим детективом и комедией. В центре сюжета колоритная парочка частных сыщиков, которым судьба подкидывает невероятные приключения — опасные, но до смешного нелепые. Главные роли в сериале сыграли Джек Уайтхолл и Рози Перес.

«Братья в довесок». Канадский сериал повествует о переживаниях двух братьев успешного адвоката Дэнни, которые считают, что его новая девушка Ким разрушит их неразлучную троицу. Дэнни находит выход — заключает с братьями и девушкой соглашение о том, что теперь они будут тусоваться все вместе. Теперь Ким в довесок к Дэнни достались еще и два брата.

«Мне нравится работать с комедийными жанрами: здесь интереснее подача, можно адаптировать и обыгрывать шутки, есть возможность творчески развернуться», — рассказал Денис Колесников.

В Wink доступна целая библиотека эксклюзивных переводов от Кураж-Бамбей. Среди них фильмы «Инопланетянин», «Соседи на тропе войны», «Сорокалетний девственник», «В пролете», «Побег из Вегаса» и многие другие.