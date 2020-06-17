Омский ФК «Иртыш» попал в национальную лигу

Омский футбольный клуб «Иртыш» в новом сезоне 2020/21 годов сыграет в Футбольной национальной лиге, сообщил в среду пресс-центр администрации города.

«Наш клуб допущен к играм во втором по значимости чемпионате страны — в первенстве России среди команд Футбольной национальной лиги. Это долгожданное событие для всех любителей футбола в нашем регионе»,— приводит пресс-центр слова президента ФК «Иртыш» Сергея Новикова.

Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что на финансирование клуба направят средства из бюджета Омской области.

В предыдущих сезонах, начиная с 2013 года, «Иртыш» выступал в Профессиональной футбольной лиге. В двух последних сезонах омская команда занимала первые места в группе «Восток».