Фильм дня: «Джанго освобожденный»

Фильм «Джанго освобожденный» снят в лучших традициях Квентина Тарантино: жестокие убийства, не менее жесткий юмор. Картина была задумана режиссером, как нечто новое в истории американского кино.

Квентин Тарантино:

«Я хочу сделать фильм про ужасные страницы истории Америки, связанные с рабством, причём хочу сделать это в жанре спагетти-вестерна. Я попытаюсь иметь дело с тем, с чем Америка ещё не имела дела, потому что она стыдится этого, и другие об этом не говорят, так как считают, что не имеют на это право»

США, 2012 год, режиссер Квентин Тарантино, 18+

В главных ролях: Джейми Фокс, Кристоф Вальц, Леонардо ДиКаприо

Слоган: «Они забрали его свободу. Он заберет у них все»

Действие фильма разворачивается в 1858 году. Двое братьев-работорговцев гонят купленных ими на аукционе пятерых чернокожих рабов-мужчин. По пути им встречается доктор Кинг Шульц, который сначала пытается выкупить одного из рабов по имени Джанго, но после безуспешных переговоров убивает торговцев и предлагает Джанго работу.

Шульц просит Джанго о помощи: ему нужно убить нескольких кровожадных рабовладельцев, а взамен обещает свободу и деньги. Шульца и Джанго объединяет ненависть к рабству и умение хладнокровно расправляться с негодяями.

Вместо Джейми Фокса в роли Джанго должен был сняться Уилл Смит, но он не сошелся с Тарантино во мнении, кто должен убить одного из героев фильма. Внимание: далее будет почти спойлер...

Уилл Смит настаивал на том, что убить рабовладельца должен Джанго, а Квентин Тарантино требовал, чтобы это сделал именно Шульц, поскольку убийство Кэнди темнокожим рабом было бы расценено как обыкновенная месть, но убийство «белого белым» несёт в себе фундаментальный смысл перемен: Гражданская война и отмена рабства.

19 июня 1862 года — рабовладение запрещено на всей территории США.

Главными достоинствами фильма «Джанго освобожденный» признали игру Кристофа Вальца и сценарий Тарантино. Именно эти категории дважды получили самые престижные награды — «Золотым глобусом» и «Оскаром» были отмечены «Лучшая мужская роль второго плана» и «Лучший сценарий».