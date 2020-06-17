Перечислены самые распространенные компьютерные вирусы

Кибермошенники в мае 2020 года чаще всего присылали россиянам банковские трояны, программы для заражения устройств и для скрытого майнинга криптовалют, говорится в исследовании компании Check Point.

В России в мае самым активным был троян Emotet, атаковавший 7% российских организаций. За ним следуют RigEK и XMRig с охватом 6% каждый, приводит РИА Новости исследование.

Троян Emotet способен производить рассылку фишинговых писем, содержащих вредоносные вложения или ссылки. В то же время RigEK содержит опасные для Internet Explorer, Flash, Java и Silverlight программы. XMRig используется для майнинга криптовалюты Monero.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как отключить рекламу в смартфонах Xiaomi

В тройку наиболее активных вредоносных программных продуктов в мире в мае 2020 года вошли банковский троян Dridex, поражающий операционные системы Windows для перехвата персональных данных и информации с банковских карт, Agent Tesla для кражи паролей Wi-Fi и доступа к учетным данным из Outlook с целевых устройств и XMRig.

В мае 2020 года Dridex коснулся 4% компаний во всем мире, XMRig и Agent Tesla по 3% предприятий соответственно.