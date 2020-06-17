Стал известен новый соперник тяжеловеса Олейника

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проведет следующий поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) против американца Деррика Льюиса 8 августа, сообщил сам спортсмен.

«Получил новый контракт на бой. 8 августа главный бой вечера пройдет против Деррика Льюиса», — цитирует Олейника ТАСС.

Ранее спортсмен говорил, что отказался от боя с Льюисом в июне и предложил перенести поединок на более поздний срок.

Олейник выступает в тяжелом весе (93-120 килограммов), в мае он победил бразильца Фабрисио Вердума раздельным решением судей. В активе 42-летнего спортсмена 59 побед, 13 поражений и одна ничья. В послужном списке 35-летнего Льюиса 23 победы и семь поражений, еще один бой признан несостоявшимся.