Генпрокурор заявил о высоком уровне угроз терроризма в России

Число предотвращенных в прошлом году терактов выросло более чем на треть, попытки атак террористов зафиксированы в 24 регионах России, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

«Сохраняется высокий уровень террористических угроз. Более чем на треть (38%) увеличилось число предотвращенных терактов. Они выявлены в 24-х регионах, в качестве объектов выбирались места массового скопления людей», — приводит «Интерфакс» слова Краснова, сказанные им в ходе ежегодного доклада в Совете Федерации.

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В связи с этим, добавил он, повышенное внимание прокуроры уделили вопросам антитеррористической защищенности особо важных объектов и территорий.

«В суды прокурорами направлено почти 11 тысяч исков об устранении выявленных нарушений», — подчеркнул глава надзорного ведомства. По его словам, необходимо усиливать профилактическую составляющую противодействия терроризму.