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Спортивный «тренажер с призраком» засняли ночью на видео

Источник:
РИА Новости
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Фото: © кадр из видео

Местные жители в индийском городе Джханси посреди ночи вызвали полицию в парке «Каширам», где, по их словам, спортивный тренажер начал двигаться сам по себе.

Офицеры сняли странное зрелище на видео: на площадке для воркаута работал снаряд — несмотря на то, что никто его не использовал, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Позже выяснилось, что причина удивительного явления не аномалия, а шутники, которые обильно смазали тренажер. Это позволило ему какое-то время двигаться без участия людей.

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