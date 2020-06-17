Спортивный «тренажер с призраком» засняли ночью на видео

Местные жители в индийском городе Джханси посреди ночи вызвали полицию в парке «Каширам», где, по их словам, спортивный тренажер начал двигаться сам по себе.

Офицеры сняли странное зрелище на видео: на площадке для воркаута работал снаряд — несмотря на то, что никто его не использовал, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Позже выяснилось, что причина удивительного явления не аномалия, а шутники, которые обильно смазали тренажер. Это позволило ему какое-то время двигаться без участия людей.