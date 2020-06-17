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Экс-дипломат рассказал о готовности СССР отдать Карелию

Источник:
РИА Новости
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Фото: Andrei Baskevich / CC BY-SA 4.0

Бывший сотрудник МИД Финляндии, доктор политологии Юкка Сеппинен заявил, что Советский Союз при Михаиле Горбачеве якобы был готов начать переговоры о передаче Карелии.

Финляндия имела шансы получить Карелию с конца 1980-х по начало 1990-х, но президент Мауно Койвисто не воспользовался такой возможностью, написало в своей новой книге Сеппинен.

Так, летом 1990 года политбюро ЦК КПСС решило согласиться на независимость прибалтийских республик. По такому же принципу рассматривалась и возможность передачи Карелии финской стороне, приводи РИА Новости выдержки из книжки экс-дипломата.

По его словам, после торжественных мероприятий в честь 200-й годовщины Роченсальмского сражения в городе Котка к нему обратился советник-посланник СССР в Хельсинки Лев Паузин, который предупредил финского коллегу о готовности «либерального большинства политбюро» начать переговоры о передаче Карелии.

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Но ситуация «затянулась и усложнилась» из-за сопротивления Койвисто. Он был уроженцем Турку и его нежелание получить карельскую территорию бывший дипломат объяснил опасениями по поводу конкуренции с западной частью страны. «Он не хотел, чтобы у Западной Финляндии был конкурент в лице Выборга. Ведь еще в 1930-е годы Выборг был в Финляндии преуспевающим городом», — пояснил Сеппинена.

Часть Карелии, области Салла и Петсамо (ныне Печенга), а также несколько островов в Финском заливе отошли к СССР по итогам Советско-финской (1939-1940) и Второй мировой войны. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

Финляндия по Московскому мирному договору 1940 года и Парижскому мирному договору 1947-го признала передачу этих территорий СССР.





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