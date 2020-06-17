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Лекарства в Омске оказались самыми дешевыми

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Самые дешевые обезболивающие в России продаются в Омске, также Омск занимает вторую строчку по низкой стоимости лекарств относительно других городов России, сообщается в исследовании сервиса «Все аптеки» от Mail.ru.

Средняя стоимость обезболивающих в России — 259 рублей. Самая высокая средняя стоимость обезболивающих в Новосибирске (324 рубля), а самая дешевая в Омске (186 рубля).

Средняя стоимость аптечки составляет 7 883 рубля. Самая высокая стоимость среди крупных городов России зафиксирована в Санкт-Петербурге, где она составляет 9 134 рубля, самая дешевая — в Москве со стоимостью 7 246 рублей, за столицей расположился Омск, где средняя цена составляет 7 294 рубля.

В отдельной категории препаратов также найдены города с самой низкой их стоимостью. Например, самые дешевые средства от аллергии в Екатеринбурге: при средней цене 340 рублей, там они стоят 207 рублей. Зато в столице Урала самое дорогое антибактериальное мыло, его цена в Екатеринбурге 123 рубля, на 12 рублей выше средней. 


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