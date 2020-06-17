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Кузбасские власти через неделю отреагировали на давку в электричке

Источник:
Sibnet.ru
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Ситуация с переполненной кузбасской электричкой, которая «лопалась» от пассажиров в минувшие выходные, недопустима, и больше такое не повторится, заявил мэр Междуреченска Владимир Чернов.

Фотографии и видео из переполненных вагонов электрички, следующей из Междуреченска до Бискамжы 11 июня, были опубликованы в соцсетях. Люди толпились в вагонах, двери некоторых не могли закрыться. По словам пассажиров, РЖД продали билетов на 22 вагона, а подали только шесть.


«Ситуация недопустимая! Наши популярные места отдыха на Поднебесных Зубьях летом посещают десятки тысяч туристов. И очень важно, чтобы они могли с комфортом добираться!» — написал мэр Междуреченска на своей странице «ВКонтакте» практически через неделю.

Чернов отметил, что достигнута договоренность между заместителем губернатора Кузбасса Андреем Пановым и руководством Красноярской железной дороги об увеличении количества вагонов. В выходные дни их будет от восьми до десяти.

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