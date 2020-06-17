НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Летчик-испытатель похвалил лайнер МС-21

Источник:
РИА Новости
108 0
Фото: © Корпорация "Иркут"

Новейший российский среднемагистральный лайнер МС-21 в ходе испытаний вышел на заданные параметры, сообщил летчик-испытатель корпорации «Иркут» Олег Мутовин.

«В целом МС-2 ведет себя очень хорошо на всех режимах полета, в том числе критических. Как летательный аппарат он проверен уже во всем диапазоне высот и скоростей, в длительных полетах на характерных для этого класса лайнеров дистанциях, во всем диапазоне весов и центровок», — рассказал Мутовин в интервью РИА Новости

Разумеется, отметил Мутовин, в первых полетах возможны различные отказы. «Это часть нашей испытательной работы, мы к этому готовы. Чем больше отказов мы "отловим" в процессе испытаний, тем больше "узких мест" смогут устранить конструкторы и производственники. В результате нашей совместной работы эксплуатация самолета будет безопаснее для пассажиров и эффективнее для авиакомпаний», — пояснил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТу-134 прекратил полеты. ФОТО

МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020-й, запуск серийного производства — на 2021-й. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет «Аэрофлот».

Сейчас лайнер проходит испытания с иностранными двигателями PW1400G фирмы Pratt & Whitney, однако на этот год запланированы тесты с отечественными ПД-14.



Еще по теме
Дезинфекционный туннель до Путина показали на видео
Первый реактивный: триумф и катастрофы Ту-104
Пистолет скрытого ношения для оперативников создадут в России
Эволюция «Калашникова»: от ружья до электробайка
смотреть все
Технологии #Техника #Транспорт и дороги
КАРТИНА ДНЯ
•
Медведев рассказал от тройном ударе по российской экономике
•
Минздрав допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
•
Активисты призвали ввести новое пособие для родителей-одиночек
•
Летчик-испытатель похвалил лайнер МС-21
Подробности
•
Первый реактивный: триумф и катастрофы Ту-104
•
Массовый автомобиль и конвейер: революционные идеи Генри Форда
•
Вандалы против искусства: самые многострадальные шедевры
•
Боны не справились: сколько ценной рыбы погубит норильская авария?
Как это работает
•
Элитные игроки в Dota 2 ставят на Энигму
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Дизайн-проект ремонта: роскошь или экономия?
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Кузбасские власти через неделю отреагировали на давку в электричке
Сибирь 17.06.2020 16:46
Лекарства в Омске оказались самыми дешевыми
Сибирь 17.06.2020 16:45
Тулунскому маньяку предъявлено окончательное обвинение
Сибирь 17.06.2020 13:43
Три региона Сибири больше всех жаловались на СК
Сибирь 17.06.2020 13:03
Самое популярное
Главные районы по заражениям коронавирусом определили в Забайкалье
13491
Заявления убитой красноярской девочки дважды игнорировали в полиции
6466
Аномальный холод взял курс на Сибирь
4390
Новый сезон «Сватов» выйдет с полным актерским составом
3142
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Медведев рассказал от тройном ударе по российской экономике
•
Минздрав допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
•
Активисты призвали ввести новое пособие для родителей-одиночек
•
Летчик-испытатель похвалил лайнер МС-21
Подробности
•
Первый реактивный: триумф и катастрофы Ту-104
•
Массовый автомобиль и конвейер: революционные идеи Генри Форда
•
Вандалы против искусства: самые многострадальные шедевры
•
Боны не справились: сколько ценной рыбы погубит норильская авария?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Журналист из Франции предрек США судьбу Советского Союза
63
Путин объяснил, сколько россиян готовы поддержать поправки
49
Бастрыкина попросили проверить слова Навального о ветеране
47
Путин написал статью о Второй мировой войне
36
Наследие Рима: что означает орел на гербе России
34