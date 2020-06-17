Летчик-испытатель похвалил лайнер МС-21

Новейший российский среднемагистральный лайнер МС-21 в ходе испытаний вышел на заданные параметры, сообщил летчик-испытатель корпорации «Иркут» Олег Мутовин.

«В целом МС-2 ведет себя очень хорошо на всех режимах полета, в том числе критических. Как летательный аппарат он проверен уже во всем диапазоне высот и скоростей, в длительных полетах на характерных для этого класса лайнеров дистанциях, во всем диапазоне весов и центровок», — рассказал Мутовин в интервью РИА Новости

Разумеется, отметил Мутовин, в первых полетах возможны различные отказы. «Это часть нашей испытательной работы, мы к этому готовы. Чем больше отказов мы "отловим" в процессе испытаний, тем больше "узких мест" смогут устранить конструкторы и производственники. В результате нашей совместной работы эксплуатация самолета будет безопаснее для пассажиров и эффективнее для авиакомпаний», — пояснил он.

МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020-й, запуск серийного производства — на 2021-й. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет «Аэрофлот».

Сейчас лайнер проходит испытания с иностранными двигателями PW1400G фирмы Pratt & Whitney, однако на этот год запланированы тесты с отечественными ПД-14.