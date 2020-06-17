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Медведев рассказал от тройном ударе по российской экономике

Источник:
«Россия в глобальной политике»
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Фото: © Пресс-служба губернатора Забайкальского края

Россия на фоне мирового кризиса испытала воздействие сразу трех экономических шоков, но часть проблем носит временный характер, а потому восстановление может быть быстрым, считает бывший глава российского правительства Дмитрий Медведев.

Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — написал экс-премьер в своей статье для журнала «Россия в глобальной политике». Сейчас он занимает пост заместитель председателя Совета безопасности РФ.

Он напомнил, что «за последние 20 лет Россия трижды выдерживала такие удары»: как на исходе XX века, так и в 2008–2009-м и в 2014–2015 годах. Дмитрий Медведев написал статью «А значит, нетрудно просчитать влияние этого шока на экономику и определить наиболее действенные меры для снижения негативных последствий», — считает Медведев.

Вторым шоком он назвал регуляторные решения государства, связанные с попыткой замедлить распространение коронавирусной инфекции. Медведев считает, что внешне случившееся напоминало ситуацию начала 1990-х годов, когда из экономического процесса выпадали отдельные субъекты хозяйственной деятельности.

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По мнению бывшего премьера, время спада может быть ограничено периодом сохранения регуляторных решений, а восстановление экономики начнется достаточно быстро, если этому не помешают новые волны эпидемии.

Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах. Но и эти проблемы, по его мнению, носят временный характер, поскольку снижение объемов экспорта связано с ограничительными мерами и временным разрывом хозяйственных и логистических связей.



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