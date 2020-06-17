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Врач посоветовал пить воду бросающим курить

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Вода поможет курильщикам избавиться от вредной привычки, рассказал президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова Андрей Демин.

Вода не только вымывает из организма полученные от курения ядовитые вещества, но и в буквальном смысле не дает курильщикам предаваться пагубной привычке.

«Бутылка с водой в руках позволит курящему человеку чем-то занять руки. Курение – это действие, в котором заняты руки. Поэтому глоток воды в какой-то степени может это заменить», — приводит РИА Новости слова Демина.

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Кроме того, вода поможет избавиться от головной боли, которая возникает после того, как человек бросил курить. «Многие жалуются на головные боли, особенно в первые недели, после отказа от курения, потому что возникает нехватка никотина в организме. Дополнительное количество воды позволяет справиться с этими болями», – пояснил профессор.

Вода поможет и тем, кто боится набрать вес, отказавшись от курения. «Здесь также очень полезна вода, потому что ее потребление ускоряет обмен веществ в организме. В этом случае необходимо отказываться от газированных высококалорийных напитков и употреблять простую воду. Более того, если выпить воды незадолго до еды, можно ограничить количество съеденного», — отметил Демин Андрей Демин.



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