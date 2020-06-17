Знаменитые легкоатлеты попросили оплатить штраф в $5 млн

Российские легкоатлеты могут оказаться в полной изоляции, если Всероссийская федерация легкой атлетики не оплатит штраф в 5 миллионов долларов, говорится в открытом письме чемпионов мира Марии Ласицкене, Анжелики Сидоровой и Сергея Шубенкова.

ВФЛА обязана до 1 июля оплатить штраф в 5 миллионов долларов, наложенного за фальсификацию документов по делу серебряного призера чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту Данила Лысенко, который обвиняется в нарушении антидопинговых правил. Если этого не произойдет, то российские легкоатлеты не смогут выступать на международных соревнованиях.

«Мы находимся на грани полной изоляции, которая не позволит нам как в ближайшем, так и в отдаленном будущем выступать на любых международных турнирах, включая Олимпийские игры. Фактически это приведет к завершению карьер тысяч спортсменов», — говорится в письме спортсменов, опубликованном изданием «Спорт-Экспресс».

По их словам, между федерацией и World Athletics отсутствует конструктивный диалог, а последние действия бывшего руководства ВФЛА привели к лишению спортсменов нейтрального статуса и пропуска зимнего сезона-2020.

«Почему атлеты продолжают отвечать за прошлое, к которому нынешнее поколение не имеет никакого отношения? <…> Как долго российские легкоатлеты будут довольствоваться нейтральным статусом?» — задаются вопросами спортсмены.

ВФЛА в 2015 году была дисквалифицирована за многочисленные нарушения антидопинговых правил, впоследствии отстранение неоднократно продлевалось. Российские легкоатлеты с 2016 года вынуждены выступать в нейтральном статусе.