НАВЕРХ

Знаменитые легкоатлеты попросили оплатить штраф в $5 млн

Источник:
Sibnet.ru
250 2
Фото: Министерство обороны Российской Федерации / CC BY 4.0

Российские легкоатлеты могут оказаться в полной изоляции, если Всероссийская федерация легкой атлетики не оплатит штраф в 5 миллионов долларов, говорится в открытом письме чемпионов мира Марии Ласицкене, Анжелики Сидоровой и Сергея Шубенкова.

ВФЛА обязана до 1 июля оплатить штраф в 5 миллионов долларов, наложенного за фальсификацию документов по делу серебряного призера чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту Данила Лысенко, который обвиняется в нарушении антидопинговых правил. Если этого не произойдет, то российские легкоатлеты не смогут выступать на международных соревнованиях.

«Мы находимся на грани полной изоляции, которая не позволит нам как в ближайшем, так и в отдаленном будущем выступать на любых международных турнирах, включая Олимпийские игры. Фактически это приведет к завершению карьер тысяч спортсменов», — говорится в письме спортсменов, опубликованном изданием «Спорт-Экспресс».

По их словам, между федерацией и World Athletics отсутствует конструктивный диалог, а последние действия бывшего руководства ВФЛА привели к лишению спортсменов нейтрального статуса и пропуска зимнего сезона-2020.

«Почему атлеты продолжают отвечать за прошлое, к которому нынешнее поколение не имеет никакого отношения? <…> Как долго российские легкоатлеты будут довольствоваться нейтральным статусом?» — задаются вопросами спортсмены.

ВФЛА в 2015 году была дисквалифицирована за многочисленные нарушения антидопинговых правил, впоследствии отстранение неоднократно продлевалось. Российские легкоатлеты с 2016 года вынуждены выступать в нейтральном статусе.

Еще по теме
Легкоатлетку Каниськину окончательно лишили серебра ОИ-2012
Завершившего карьеру спортсмена дисквалифицировали за допинг
Парапланерист заснял свое падение с высоты в 1,5 км
Теннисистка стала самой высокооплачиваемой спортсменкой
смотреть все
Спорт #Летние виды
  • Купальник
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Медведев рассказал от тройном ударе по российской экономике
•
Минздрав допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
•
Активисты призвали ввести новое пособие для родителей-одиночек
•
Летчик-испытатель похвалил лайнер МС-21
Подробности
•
Первый реактивный: триумф и катастрофы Ту-104
•
Массовый автомобиль и конвейер: революционные идеи Генри Форда
•
Вандалы против искусства: самые многострадальные шедевры
•
Боны не справились: сколько ценной рыбы погубит норильская авария?
Как это работает
•
Элитные игроки в Dota 2 ставят на Энигму
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Дизайн-проект ремонта: роскошь или экономия?
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Липницкая подтвердила слухи о беременности
17.06.2020 09:42
Подписи Родченкова в деле биатлонисток были подделаны
03.03.2020 15:38
Телеканал запретил показывать успешных в «мужском» спорте женщин
27.02.2020 14:44
Фигуристку Сотникову выписали из больницы
26.02.2020 16:12
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (2)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Медведев рассказал от тройном ударе по российской экономике
•
Минздрав допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
•
Активисты призвали ввести новое пособие для родителей-одиночек
•
Летчик-испытатель похвалил лайнер МС-21
Как это работает
•
Элитные игроки в Dota 2 ставят на Энигму
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Дизайн-проект ремонта: роскошь или экономия?
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Журналист из Франции предрек США судьбу Советского Союза
63
Путин объяснил, сколько россиян готовы поддержать поправки
49
Бастрыкина попросили проверить слова Навального о ветеране
47
Путин написал статью о Второй мировой войне
36
Наследие Рима: что означает орел на гербе России
34