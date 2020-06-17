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Банки призвали отложить введение отечественного софта

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Sibnet.ru

Ассоциация банков России обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой отложить на четыре года переход на отечественный софт критической информационной инфраструктуры (КИИ).

В сегодняшней редакции проекта указа президента и постановления правительства, разработанные Минкомсвязью, не учитывают «риски масштабных перебоев функционирования объектов КИИ», и добавляет, что требования, указанные в них, «в отдельных случаях практически невыполнимы», приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо АБР.

АБР оценивает переход на российское ПО и IT-оборудование более чем в 700 млрд рублей. При этом, как отмечается в письме, «средние сроки замещения с учетом непрерывности деятельности и постоянной транзакционной нагрузки кредитных организаций составят не менее трех лет».

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Главными проблемами ассоциация видит сжатые сроки внедрения, отсутствие у производителей современных технологий, финансовую часть, а также фактическое отсутствие аналогов необходимых программ у российских разработчиков.

«Замещение иностранного IT-оборудования российским еще больше осложнено в связи с отсутствием у отечественных производителей современных технологий производства радиоэлектроники и его элементно-компонентной базы», — приводит издание текст письма.





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