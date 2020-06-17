Школьница из Томска рассказала о работе над фильмом по рассказу Кинга

Актеры в фильм «Женщина в комнате» по одноименному рассказу Стивена Кинга уже подобраны, скоро начнутся съемки, рассказала Sibnet.ru режиссер Диана Костырина.

Кинг официально дал право на экранизацию своего рассказа «Женщина в комнате» 16-летней томской школьнице еще в феврале. За это время работа над короткометражкой значительно продвинулась.

В центре сюжета тяжелобольная женщина, которую парализовало после операции. Любящий сын, видя страдания матери, встаёт перед выбором: оставить ее умирать в муках или облегчить ей страдания…

«Актерский состав у нас уже сформирован. Только на главную роль у нас пока что еще два кандидата: один актер из Москвы, а другой — из Томска. Имена пока назвать не могу», — сказала Костырина.

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По словам режиссера, на роли она рассматривала всех актеров, подходящих по типажу. Среди кандидатур были и томские артисты, и московские звезды. Например, Михаил Тарабукин (сериал «Кухня»), Дмитрий Миллер (сериалы «Ищейка-4», «Склифосовский») и Константин Соловьев («В августе 44-го», «Кровь не вода»).

Диана Костырина отметила, что режим самоизоляции внес коррективы в работу: съемочный процесс сдвинулся на три месяца. Но за это время она досконально проработала сценарий, переписав его 11 раз.

Съемки фильма начнутся в начале июля. «Сейчас я занимаюсь тем, что прописываю всё до мелочей: начиная от того, где мы снимаем основные сцены и заканчивая тем, какие цветы будут стоять на фоне в третьем кадре. Для нас самое главное — это проработать и предугадать все, чтобы на съемочной площадке у нас не было каких-то проблем», — сказала Диана Костырина.