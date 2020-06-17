Активисты призвали ввести новое пособие для родителей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в правительство России предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые сами воспитывают детей.

Председатель НРК Ирина Волынец обосновывает это предложение «непростой экономической ситуацией», сложившейся в стране из-за пандемии коронавируса. Как утверждает Волынец, родители-одиночки по-прежнему являются незащищенной социальной группой, невзирая на то, что детям разных возрастов государство уже выделило средства на пособия.

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«Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчета не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи», — приводит РГ текст обращения. При этом глава НРК подчеркнула, что все действующие льготы и пособия для таких родителей должны быть полностью сохранены.

Официальной систематической статистики по родителям-одиночкам в России не ведется. В 2017 году уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщала, что около трети, то есть пять миллионов из 17 миллионов российских семей приходится на матерей-одиночек с детьми. Так же по ее словам, в 600 тысячах семей воспитанием детей занимаются отцы-одиночки.