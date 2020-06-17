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Тулунскому маньяку предъявлено окончательное обвинение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Окончательное обвинение в совершении серии убийств и изнасилований в Иркутской области предъявлено 52-летнему жителю города Тулуна, сообщает региональное СУ СК РФ.

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По данным следствия, обвиняемый с 1992 года по 2019 год совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории города Тулуна Иркутской области.

Мужчина действовал всегда по одной схеме — угрожая ножом, отводил женщин в безлюдные места и насиловал.

Среди предъявленных обвинений — убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление, изнасилование, насильственные действия сексуального характера. В настоящее время обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела.

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