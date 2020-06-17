НАВЕРХ
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Дезинфекционный туннель до Путина показали на видео

Источник:
Sibnet.ru
284 3

Специальный туннель для дезинфекции установили в резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарево, каждый проходящий через него попадает в «облако» — видео работы системы опубликовано в Twitter.

Систему разработали в Пензе, сообщила пресс-служба правительства региона. При входе в туннель человек оказывается в мелкодисперсном водном тумане, в результате одежда и открытые участки тела автоматически обрабатываются дезраствором.

Компания, сконструировавшая туннель, прежде занималась созданием оборудования для мойки деталей и агрегатов для автосервисов и промышленных предприятий, а в условиях пандемии переориентировалась.

Путин из-за коронавируса не исключил личные контакты, но минимизировал их, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Все, с кем встречается глава государства, сдают тест на COVID-19.

Тема: Распространение коронавируса
Россия начинает испытания вакцины от коронавируса на людях
Опыт узников: как не свихнуться на самоизоляции
COVID-19 открыл глаза забайкальскому правительству на проблемы региона
Ветеранам разрешат посмотреть парад Победы без масок
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19 #Техника #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Минздрав допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
•
Активисты призвали ввести новое пособие для родителей-одиночек
•
Дезинфекционный туннель до Путина показали на видео
•
Ветеранам разрешат посмотреть парад Победы без масок
Подробности
•
Триумф и катастрофы: как Ту-104 перевернул мир авиации
•
Массовый автомобиль и конвейер: революционные идеи Генри Форда
•
Вандалы против искусства: самые многострадальные шедевры
•
Боны не справились: сколько ценной рыбы погубит норильская авария?
Как это работает
•
Элитные игроки в Dota 2 ставят на Энигму
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Дизайн-проект ремонта: роскошь или экономия?
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Тулунскому маньяку предъявлено окончательное обвинение
Сибирь 17.06.2020 13:43
Три региона Сибири больше всех жаловались на СК
Сибирь 17.06.2020 13:03
COVID-19 открыл глаза забайкальскому правительству на проблемы региона
Сибирь 17.06.2020 12:49
Повышение тарифов ЖКХ в Кузбассе отложили до сентября
Сибирь 17.06.2020 11:14
Самое популярное
Главные районы по заражениям коронавирусом определили в Забайкалье
13437
Заявления убитой красноярской девочки дважды игнорировали в полиции
5815
Главврач больницы Барнаула умер от коронавируса
4714
Аномальный холод взял курс на Сибирь
4329
Обсуждение (3)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Минздрав допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
•
Активисты призвали ввести новое пособие для родителей-одиночек
•
Дезинфекционный туннель до Путина показали на видео
•
Ветеранам разрешат посмотреть парад Победы без масок
Как это работает
•
Элитные игроки в Dota 2 ставят на Энигму
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Дизайн-проект ремонта: роскошь или экономия?
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Журналист из Франции предрек США судьбу Советского Союза
63
Путин объяснил, сколько россиян готовы поддержать поправки
49
Бастрыкина попросили проверить слова Навального о ветеране
47
Путин написал статью о Второй мировой войне
36
Наследие Рима: что означает орел на гербе России
34