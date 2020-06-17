Дезинфекционный туннель до Путина показали на видео

Специальный туннель для дезинфекции установили в резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарево, каждый проходящий через него попадает в «облако» — видео работы системы опубликовано в Twitter.

Систему разработали в Пензе, сообщила пресс-служба правительства региона. При входе в туннель человек оказывается в мелкодисперсном водном тумане, в результате одежда и открытые участки тела автоматически обрабатываются дезраствором.

В резиденции Путина появился дезинфицирующий туннель. Человека дезинфицируют туманным облаком.



Туннель разработала пензенская компания. pic.twitter.com/9zNX7jrK2a — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 16, 2020

Компания, сконструировавшая туннель, прежде занималась созданием оборудования для мойки деталей и агрегатов для автосервисов и промышленных предприятий, а в условиях пандемии переориентировалась.

Путин из-за коронавируса не исключил личные контакты, но минимизировал их, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Все, с кем встречается глава государства, сдают тест на COVID-19.