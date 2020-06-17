Warner Bros. устроит для фанатов вселенной DC онлайн-фестиваль

Компания Warner Bros. устроит 24-часовой онлайн-фестиваль DC Fandome, где расскажет о грядущих премьерах, сообщила киностудия в официальном Twitter-аккаунте.

Мероприятие состоится 22 августа, участникам расскажут о грядущих фильмах, комиксах и сериалах по вселенной DC, в числе которых новый «Бэтмен» Мэтта Ривза и «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна.

Также на мероприятии будет рекламироваться фильм «Чудо-женщина: 1984», релиз которого запланирован на 2 октября. Обсудят проекты «Лига справедливости», «Шазам», «Аквамен», «Черная Молния», «Легенды завтрашнего дня», «Роковой патруль», «Пенниуорт», «Титаны» и «Хранители».

Бесплатная трансляция будет проходить на сайте DCcomics.com22 августа, она начнется в 20.00 по московскому времени.