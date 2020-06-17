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Минздрав допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года

Источник:
«Газета.ру»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что говорить о полном снятии всех ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, можно не ранее февраля 2021 года.

По словам министра, важным условием для снятия ограничений является наличие популяционного иммунитета, который гарантирует прерывание цепочки заболеваемости. По его словам, должно быть от 35 до 60% переболевших.

«Фармацевтически управляемая ситуация должна появиться, думаю, нужно говорить о следующем годе, думаю, это февраль, когда получим те лекарства профилактические, с которыми можно управлять (ситуацией)», — приводит «Газета.ру» слова главы Минздрава.

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Мурашко добавил, что бессимптомного течения коронавирусной инфекции не бывает, но симптомы могут не совпадать с теми, которые чаще всего связаны с респираторными заболеваниями.

«При коронавирусе бывает и несколько другого рода симптоматика. В частности, это связано с повышением свертываемости крови и появлением тромбов, в том числе у пациентов скомпрометированных, имеющих хронические заболевания. Поэтому нельзя говорить о совсем бессимптомном течении», — подчеркнул министр.



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