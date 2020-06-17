НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Рособрнадзор рассказал о требованиях к перчаткам и маскам на ЕГЭ

Источник:
РИА Новости
195 0
Фото: © Sibnet.ru

Выпускники непосредственно на экзамене не обязаны будут надевать средства защиты, заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

«До входа в пункт проведения экзамена абитуриент может прийти в маске и перчатках. Потом есть соответствующее устройство для дезинфекции рук. Соответственно, все остальное остается за пределами пункта проведения экзамена», — приводит РИА Новости слова Круглинского.

Единый государственный экзамен в этом году потребуется сдавать только тем, кто планирует поступать в вузы. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова ранее рассказала, что на входе в школы, где будет проходить ЕГЭ, установят дозаторы с антисептиком для обработки рук, всем входящим в здание будут измерять температуру бесконтактными термометрами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРособрнадзор объявил расписание ЕГЭ

Во время экзамена учащихся рассадят на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. При этом накануне чиновница также говорила, что одиннадцатиклассников, организаторов ЕГЭ и общественных наблюдателей обеспечат средствами индивидуальной защиты.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о сдаче ЕГЭ в 2020 году. В документе говорится, что школьники получат итоговые аттестаты без сдачи экзаменов. Это решение было принято в связи с пандемией коронавируса, из-за которой российским выпускникам пришлось заканчивать учебный год и готовиться к экзаменам в онлайн-режиме.



Тема: Распространение коронавируса
Россия начинает испытания вакцины от коронавируса на людях
Опыт узников: как не свихнуться на самоизоляции
COVID-19 открыл глаза забайкальскому правительству на проблемы региона
Ветеранам разрешат посмотреть парад Победы без масок
смотреть все
Жизнь #Образование #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Минздрав допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
•
Активисты призвали ввести новое пособие для родителей-одиночек
•
Дезинфекционный туннель до Путина показали на видео
•
Ветеранам разрешат посмотреть парад Победы без масок
Подробности
•
Триумф и катастрофы: как Ту-104 перевернул мир авиации
•
Массовый автомобиль и конвейер: революционные идеи Генри Форда
•
Вандалы против искусства: самые многострадальные шедевры
•
Боны не справились: сколько ценной рыбы погубит норильская авария?
Как это работает
•
Элитные игроки в Dota 2 ставят на Энигму
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Дизайн-проект ремонта: роскошь или экономия?
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Тулунскому маньяку предъявлено окончательное обвинение
Сибирь 17.06.2020 13:43
Три региона Сибири больше всех жаловались на СК
Сибирь 17.06.2020 13:03
COVID-19 открыл глаза забайкальскому правительству на проблемы региона
Сибирь 17.06.2020 12:49
Повышение тарифов ЖКХ в Кузбассе отложили до сентября
Сибирь 17.06.2020 11:14
Самое популярное
Главные районы по заражениям коронавирусом определили в Забайкалье
13437
Заявления убитой красноярской девочки дважды игнорировали в полиции
5815
Главврач больницы Барнаула умер от коронавируса
4714
Аномальный холод взял курс на Сибирь
4329
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Минздрав допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
•
Активисты призвали ввести новое пособие для родителей-одиночек
•
Дезинфекционный туннель до Путина показали на видео
•
Ветеранам разрешат посмотреть парад Победы без масок
Как это работает
•
Элитные игроки в Dota 2 ставят на Энигму
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Дизайн-проект ремонта: роскошь или экономия?
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

А себе зарплату в три раза урезать не пробовали... Тоже "в целях поддержания экономики предприятий и...

ГромГромыч

Т.е., те кто затеял эту "хрень" с участием медийных личностей, которые призывают с экранов голосовать...

Очаков

Это ваш сжиженный при новых ценах никому уже не нужен стал.)))

47343

Т.е про остальных участников видео Навальный угадал

NEXT warrior

Ну так хотели из Европы газ покупать так пусть покупают.Теоретически подобный ход может протрезвить некоторых...