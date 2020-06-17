Рособрнадзор рассказал о требованиях к перчаткам и маскам на ЕГЭ

Выпускники непосредственно на экзамене не обязаны будут надевать средства защиты, заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

«До входа в пункт проведения экзамена абитуриент может прийти в маске и перчатках. Потом есть соответствующее устройство для дезинфекции рук. Соответственно, все остальное остается за пределами пункта проведения экзамена», — приводит РИА Новости слова Круглинского.

Единый государственный экзамен в этом году потребуется сдавать только тем, кто планирует поступать в вузы. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова ранее рассказала, что на входе в школы, где будет проходить ЕГЭ, установят дозаторы с антисептиком для обработки рук, всем входящим в здание будут измерять температуру бесконтактными термометрами.

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Во время экзамена учащихся рассадят на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. При этом накануне чиновница также говорила, что одиннадцатиклассников, организаторов ЕГЭ и общественных наблюдателей обеспечат средствами индивидуальной защиты.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о сдаче ЕГЭ в 2020 году. В документе говорится, что школьники получат итоговые аттестаты без сдачи экзаменов. Это решение было принято в связи с пандемией коронавируса, из-за которой российским выпускникам пришлось заканчивать учебный год и готовиться к экзаменам в онлайн-режиме.