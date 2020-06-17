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Фильм «Основатель» про становление McDonald’s выйдет в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Фильм про создателя сети ресторанов McDonald’s «Основатель» выйдет в видеосервисе Wink 18 июня.

Биографическая драма «Основатель» рассказывает загадочную историю Рэя Крока, который из продавца-неудачника превратился в миллиардера и легенду, основав крупнейшую сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s.

Создание фильма

В работе над фильмом уделялось большое внимание реальным фактам. Продюсер картины Дон Хэндфилд лично общался с семьей братьев Макдоналд. Правнук Дика Макдоналда 50 лет мечтал рассказать историю своего знаменитого родственника, но до съемок фильма «Основатель» никто не пытался связаться с их семьей.

Съемочная группа ознакомилась с уникальными личными фотографиями, деловыми письмами и диктофонными записями братьев. Майкл Китон в свою очередь посмотрел множество интервью Рэя Крока — одного из основателей сети ресторанов, а также брал уроки музыки, так как его персонаж превосходно играл на фортепиано.

По словам продюсера фильма Дона Хэндфилда, идея снять фильм «Основатель» пришла ему во время прослушивания песни Boom, Like That британской рок-группы Dire Straits. Песня была основана на автобиографии Рэя Крока. Именно с этого момента Дон Хэндфилд заинтересовался историей появления и развития ресторанов McDonald’s.

Премьера в Wink

В мировой прокат фильм вышел в 2016 году, цифровая премьера «Основателя» состоится 18 июня на платформе КАРОАрт.LIVE и в видеосервисе Wink. Перед показом фильма, в 18.00 (по мск) на YouTube-канале КАРО.Арт зрители встретятся с режиссером «Основателя» Джоном Ли Хэнкоком, собеседником которой станет кинокритик Вероника Скурихина.

Фильм «Основатель» появится в видеосервисе Wink в 19.00 (по мск) 18 июня.
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