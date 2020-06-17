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Увеличить возраст детей для соцвыплаты предложили в Совфеде

Источник:
РИА Новости
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Фото: council.gov.ru / CC BY 4.0

Совфед предложил правительству увеличить возраст детей для единовременной выплаты до 18 лет, сообщила председатель комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова.

«Мы знаем, какую огромную поддержку среди населения получила единовременная выплата для детей от трех до 16 лет. По предложению субъектов Федерации мы предложили расширить круг получателей», — приводит РИА Новости слова Гумеровой, сказанные ей после совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Сенатор выразила уверенность, что это предложение поддержат, если позволит бюджет. Она подчеркнула, что это будет очень важным шагом, чтобы обеспечить «единообразие».

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«С одной стороны, ребенок в законодательстве — до 18 лет. С другой стороны, есть некий этический момент, когда в одном и том же классе ребенок 16 лет получает эту выплату, а за соседней партой сидит тот, кому 17 лет, и он не имеет на это права», — сказала она.

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам страны 11 мая анонсировал дополнительные «детские» выплаты для поддержки российских семей в условиях распространения коронавирусной инфекции. Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал личной инициативой российского лидера решение о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет.



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