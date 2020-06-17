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Достигнут научный прорыв в лечении коронавируса

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Исследователи из Оксфорда провели успешные клинические испытания препарата, резко снижающего риск смерти у пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам ИВЛ — это научный прорыв, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Как показало исследование, противовоспалительный препарат дексаметазон снижает риск смерти пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35%, среди больных, получающих кислород, — на 20%. Упаковка препарата в Британии стоит всего порядка пяти фунтов стерлингов (437 рублей). Британское правительство во вторник одобрило дексаметазон для лечения от COVID-19.

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«Это первое лекарство, которое показало снижение уровня смертность среди пациентов с COVID-19, которым необходима кислородное лечение или искусственная вентиляция легких», — приводит РИА Новости заявление Гебрейесуса.

В ВОЗ сообщили, что Великобритания предоставила организации предварительные результаты исследования. «Мы с нетерпением ждем полного анализа данных в ближайшие дни», — добавили в организации.

В России для лечения COVID-19 ранее был одобрен препарат «Авифавир» на базе «Фавипиравира». Он доказал свою эффективность в клинических испытаниях. В мае лекарство было зарегистрировано Минздравом. Пока его нельзя купить в аптеке, оно доступно только пациентам стационаров и применяется под наблюдением врача.



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