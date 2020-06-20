Военная драма «Брестская крепость» выйдет 21 июня, фильм с документальной точностью описывает события, происходившие в первые дни Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Первого канала.

Сюжет фильма разворачивается в в первые дни нападения немецкой армии на СССР. Главные герои лейтенант Андрей Кижеватов, майор Петр Гаврилов и комиссар Ефим Фомин вынужденно становятся командирами трех последних очагов сопротивления и ведут бой с захватчиками.

«Ценность этого фильма заключается в его исключительной объективности. Все события первых дней обороны крепости очень точно отображены по месту и времени. Образ Саши Акимова собирательный – нас, мальчишек, воспитанников гарнизона, было пять человек. Фильм смотрится на одном дыхании. Во время просмотра я постоянно возвращался в то далекое время, время своего детства, которое совпало с тяжелыми и трагическими испытаниями, выпавшими на долю нашего народа», — приводит пресс-служба Первого канала слова участника обороны Брестской крепости Петра Котельникова.

Фильм «Брестская крепость» покажут на Первом канале 21 июня в 22.00.