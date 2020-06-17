Фильм об искусстве минимализма покажут в онлайн-формате

Фильм «Минимализм. Документальный фильм о важных вещах» пройдет в онлайн-формате 20 июня и расскажет о концентрации на важных вещах, сообщает молодежный центр «Звездный».

«Минимализм. Документальный фильм о важных вещах» — история о том, как два друга решили сыграть в игру: в первый день нужно было отдать или выбросить одну вещь, во второй — две, в третий — три и так далее в течение тридцати дней.

С тех пор они стали самыми известными минималистами в мире и вот уже десять лет ведут популярный блог о счастливой жизни с меньшим количеством вещей. Герои фильма рассказывают о том, как вернуть контроль над своей жизнью, используя принципы минимализма, и сконцентрироваться на важных вещах.

Посмотреть фильм можно онлайн «ВКонтакте»20 июня в 18.00 (14.00 по мск).