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Фильм об искусстве минимализма покажут в онлайн-формате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Фильм «Минимализм. Документальный фильм о важных вещах» пройдет в онлайн-формате 20 июня и расскажет о концентрации на важных вещах, сообщает молодежный центр «Звездный».

«Минимализм. Документальный фильм о важных вещах» — история о том, как два друга решили сыграть в игру: в первый день нужно было отдать или выбросить одну вещь, во второй — две, в третий — три и так далее в течение тридцати дней.

С тех пор они стали самыми известными минималистами в мире и вот уже десять лет ведут популярный блог о счастливой жизни с меньшим количеством вещей. Герои фильма рассказывают о том, как вернуть контроль над своей жизнью, используя принципы минимализма, и сконцентрироваться на важных вещах.

Посмотреть фильм можно онлайн «ВКонтакте»20 июня в 18.00 (14.00 по мск). 



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