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Продажу путевок на озеро Арахлей в Забайкалье остановили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: LEMeZza / CC BY-SA 3.0

Продажа путевок и бронирование мест для отдыха на период с 18 июня по 15 июля на Арахлее временно прекращена, сообщила пресс-служба Забайкальского правительства.

В краевом правительстве прошла встреча представителей сферы туриндустрии, минэкономразвития и регионального управления Роспотребнадзора. Их представители обсудили возможность посещения баз отдыха в Забайкалье этим летом.

В результате обсуждения взаимоприемлемой позиции между Роспотребнадзором и бизнесом достичь не удалось.

Туристы не смогут отдыхать в Забайкалье еще до середины июля. Это касается баз на Арахлее, крупнейшем озере Забайкалья, пансионатов, санаториев, отелей и хостелов. Ограничительные меры связаны с риском распространения на территории региона COVID-19.

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