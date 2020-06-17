Продажу путевок на озеро Арахлей в Забайкалье остановили

Продажа путевок и бронирование мест для отдыха на период с 18 июня по 15 июля на Арахлее временно прекращена, сообщила пресс-служба Забайкальского правительства.

В краевом правительстве прошла встреча представителей сферы туриндустрии, минэкономразвития и регионального управления Роспотребнадзора. Их представители обсудили возможность посещения баз отдыха в Забайкалье этим летом.

В результате обсуждения взаимоприемлемой позиции между Роспотребнадзором и бизнесом достичь не удалось.

Туристы не смогут отдыхать в Забайкалье еще до середины июля. Это касается баз на Арахлее, крупнейшем озере Забайкалья, пансионатов, санаториев, отелей и хостелов. Ограничительные меры связаны с риском распространения на территории региона COVID-19.