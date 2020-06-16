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Россия испытала ионный двигатель

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Центр Келдыша провел успешные огневые испытания ионного двигателя ИД-200 КР, сообщает пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

«Успешно проведены огневые стыковочные испытания нового ионного двигателя ИД-200 КР мощностью до 3 кВт с удельным импульсом тяги до 4500 секунд, блока управления расходом рабочего тела и разработанной НПЦ "Полюс" системы преобразования и управления», — говорится в сообщении.

Составные части электроракетной двигательной установки планируется использовать в составе перспективных геостационарных космических аппаратов. В отличие от химического двигателя подобная система может непрерывно работать в космосе годами.

Ионный двигатель — одна из разновидностей электрического ракетного двигателя. Принцип работы двигателя основан на создании реактивной тяги на базе ионизированного газа, разогнанного до высоких скоростей в электрическом поле.

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