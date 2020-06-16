НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

«Газпром» демонтирует трубы для транзита через Украину

Источник:
OilPoint
296 6
Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Компания «Газпром» начала демонтаж труб на российской территории, которые предназначены для транзита газа на Украину, сообщил глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

«Фактически они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем», — подчеркнул он, добавив, что такие действия представляются проблемой, но повлиять на них Киев не в состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУкраина пообещала сорвать ввод в строй «Северного потока-2»

Макогон отметил, что если Россия достроит «Северный поток-2» и начнет использовать его в соответствии с планами, то украинская ГТС останется полностью без транзита. В этом случае ее придется использовать для внутренних поставок, импорта и добычи.

При этом Россия могла бы продавать газ на границе с Украиной, в этом удалось бы договориться случае с европейскими компаниями, однако «Газпром» выступает категорические против таких контрактов.

Россия не поставляет газ на Украину с 2015 года. Новый транзитный контракт для поставок в Европу через украинскую территорию вступил в силу с января 2020 года, он предусматривает прокачку 145 миллиардов кубометров газа за три года.

Еще по теме
Белоруссия потребовала от России пересмотра цены на газ
Цена на нефть подскочила на фоне договоренности ОПЕК+
Согласовано рекордное сокращение добычи нефти
Германия допустила введение санкций против США
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
КАРТИНА ДНЯ
•
«Газпром» демонтирует трубы для транзита через Украину
•
Урезать новогодние праздники до трех дней предложили в Совфеде
•
Найдена самая заразная мутация коронавируса
•
Рассекречены характеристики будущего флагманского Xiaomi
Подробности
•
Массовый автомобиль и конвейер: революционные идеи Генри Форда
•
Вандалы против искусства: самые многострадальные шедевры
•
Наследие Рима: что означает орел на гербе России
•
Школьные поборы, или Скандал вместо выпускного
Как это работает
•
Элитные игроки в Dota 2 ставят на Энигму
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Дизайн-проект ремонта: роскошь или экономия?
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Воздушный парад Победы отрепетировали над Новосибирском
Сибирь 16.06.2020 18:32
Туристы в Кузбассе покормили медведя колбасой
Сибирь 16.06.2020 18:07
Ученик в Новосибирской области сжег школу из-за конца каникул
Сибирь 16.06.2020 14:59
Карантинный организм завезли в Омскую область на яблоках и абрикосах
Сибирь 16.06.2020 14:56
Самое популярное
Главные районы по заражениям коронавирусом определили в Забайкалье
13162
Главврач больницы Барнаула умер от коронавируса
4623
Аномальный холод взял курс на Сибирь
4116
Заявления убитой красноярской девочки дважды игнорировали в полиции
3515
Обсуждение (6)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
«Газпром» демонтирует трубы для транзита через Украину
•
Урезать новогодние праздники до трех дней предложили в Совфеде
•
Найдена самая заразная мутация коронавируса
•
Рассекречены характеристики будущего флагманского Xiaomi
Подробности
•
Массовый автомобиль и конвейер: революционные идеи Генри Форда
•
Вандалы против искусства: самые многострадальные шедевры
•
Наследие Рима: что означает орел на гербе России
•
Школьные поборы, или Скандал вместо выпускного
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

Вот кого гнобят, так гнобят! Совсем обнищали ужо!

Иркут 69

А себе зарплату в три раза урезать не пробовали... Тоже "в целях поддержания экономики предприятий и...

47343

Т.е про остальных участников видео Навальный угадал

Иркут 69

Плата за воздух... Плата за платёжные приложения и так взимается, за доступ к колл-центру.... абсурд....

ГромГромыч

Т.е., те кто затеял эту "хрень" с участием медийных личностей, которые призывают с экранов голосовать...