«Газпром» демонтирует трубы для транзита через Украину

Компания «Газпром» начала демонтаж труб на российской территории, которые предназначены для транзита газа на Украину, сообщил глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

«Фактически они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем», — подчеркнул он, добавив, что такие действия представляются проблемой, но повлиять на них Киев не в состоянии.

Макогон отметил, что если Россия достроит «Северный поток-2» и начнет использовать его в соответствии с планами, то украинская ГТС останется полностью без транзита. В этом случае ее придется использовать для внутренних поставок, импорта и добычи.

При этом Россия могла бы продавать газ на границе с Украиной, в этом удалось бы договориться случае с европейскими компаниями, однако «Газпром» выступает категорические против таких контрактов.

Россия не поставляет газ на Украину с 2015 года. Новый транзитный контракт для поставок в Европу через украинскую территорию вступил в силу с января 2020 года, он предусматривает прокачку 145 миллиардов кубометров газа за три года.