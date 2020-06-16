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Рассекречены характеристики будущего флагманского Xiaomi

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Будущий главный флагман китайской компании Xiaomi пока еще официально не анонсирован, однако в Сеть попали спецификации новинки.

Согласно инсайдерской информации, Xiaomi Mi10 Pro Plus получит производительный процессор Snapdragon 865 с 5G-модемом, «разогнанный» дисплей с частотой обновления 120 Гц и поддержку технологии быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

Кроме этого, аппарат оснастят продвинутой основной камерой с 12-кратным оптическим зумом. Прочие характеристики перспективного флагмана пока остаются тайной. Сейчас технологической «вершиной» смартфонов компании является Xiaomi Mi10 Pro.

Ожидается, что новинка с флагманскими характеристиками будет представлена во второй половине 2020 года. Всего до конца текущего года Xiaomi планирует выпустить пять новых смартфонов на базе топового процессора Snapdragon 865.

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