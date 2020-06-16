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Найдена самая заразная мутация коронавируса

Источник:
Biorxiv.org
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Фото: © NIAID

Американские биологи выявили наиболее распространенную и опасную мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая существенно ускоряет передачу вируса между разными типами клеток человеческого организма.

Результаты исследования показали, что мутация D614G восьмикратно усиливает заразность SARS-CoV-2. Вирус-мутант способен легко проникать в клетки легких, кишечника и печени. Также мутация делает SARS-CoV-2 более стойким к человеческим ферментам.

Биологи в ходе эксперимента модифицировали несколько частиц коронавируса и внедрили в их шиповидные белки, которые позволяют прикрепляться к здоровым клеткам. Оказалось, что мутация D614G значительно повышает скорость распространения вируса по организму.

Так, в клетках кишечника число инфицированных клеток возросло примерно в 2,5 раза, в легких — в пять раз, в печени — почти в восемь раз. Одновременно мутация почти в четыре раза снизила способность иммунитета распознавать опасный белок и вырабатывать антитела.

Исследователи полагают, что именно «зловредность» вируса-мутанта позволила ему за короткое время стать доминирующей мутацией нового коронавируса SARS-CoV-2. На сегодня разновидность вируса с мутацией D614G наиболее опасна для человека.

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