Фильм дня: «Власть»

Фильм «Власть» — биография американского политика Дика Чейни в исполнении Кристиана Бэйла, картина, получившая не самые высокие оценки критиков, оказалась номинирована на самые престижные награды, в числе которых восемь номинаций «Оскар».

США, 2018 год, режиссер Адам МакКей, 18+

В главных ролях: Кристиан Бэйл, Эми Адамс, Стив Карелл

«Это особый вид гениальности, то, чем обладает Чейни, — гениальность бюрократа. Таким талантом может очень мало кто похвастаться», — говорил в интервью «Афиша.Daily» режиссер Адам МакКей о политике.

Сюжет фильма «Власть» (оригинальное название Vice — сокращённо «вице-президент») затрагивает практически всю жизнь Чейни — с момента его появления в Конгрессе США до ухода с политической арены на пенсию.

«Когда миром управляют деньги и связи, один человек может получить безграничное влияние. Уникальный дар убеждения, незаурядный ум и доступ на самые высокие уровни власти позволили ему стать кукловодом среди сильных мира сего. Оставаясь теневым игроком, он навсегда изменил ход истории», — говорится в аннотации к фильму.

«Власть» получила очень противоречивые отзывы, что бывает крайне редко у картин, которые номинированы на «Оскар» в категории лучшего фильма.

Кинокритики заподозрили создателей в недобросовестной борьбе за «Оскар»: «Власть» вышла в скромный прокат, а всего за две недели до премии поехала на откровенно политизированный фестиваль в Берлине. Такая тактика обычна применяется, чтобы скрыть недочеты картины и подольше держать публику в восхищении от его очевидных достоинств — преображения Бэйла.