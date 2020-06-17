НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Фильм дня: «Власть»

Источник:
Sibnet.ru
150 0
Фото: © кадр из фильма

Фильм «Власть» — биография американского политика Дика Чейни в исполнении Кристиана Бэйла, картина, получившая не самые высокие оценки критиков, оказалась номинирована на самые престижные награды, в числе которых восемь номинаций «Оскар».

США, 2018 год, режиссер Адам МакКей, 18+
В главных ролях: Кристиан Бэйл, Эми Адамс, Стив Карелл

«Это особый вид гениальности, то, чем обладает Чейни, — гениальность бюрократа. Таким талантом может очень мало кто похвастаться», — говорил в интервью «Афиша.Daily» режиссер Адам МакКей о политике.

Сюжет фильма «Власть» (оригинальное название Vice — сокращённо «вице-президент») затрагивает практически всю жизнь Чейни — с момента его появления в Конгрессе США до ухода с политической арены на пенсию.

«Когда миром управляют деньги и связи, один человек может получить безграничное влияние. Уникальный дар убеждения, незаурядный ум и доступ на самые высокие уровни власти позволили ему стать кукловодом среди сильных мира сего. Оставаясь теневым игроком, он навсегда изменил ход истории», — говорится в аннотации к фильму.

«Власть» получила очень противоречивые отзывы, что бывает крайне редко у картин, которые номинированы на «Оскар» в категории лучшего фильма.

Кинокритики заподозрили создателей в недобросовестной борьбе за «Оскар»: «Власть» вышла в скромный прокат, а всего за две недели до премии поехала на откровенно политизированный фестиваль в Берлине. Такая тактика обычна применяется, чтобы скрыть недочеты картины и подольше держать публику в восхищении от его очевидных достоинств — преображения Бэйла. 


Еще по теме
Фильм дня: «Нокдаун»
Фильм дня: «Матрица»
Фильм дня: «Интерстеллар»
Фильм дня: «Ford против Ferrari»
смотреть все
Культгид #Фильм дня
КАРТИНА ДНЯ
•
«Газпром» демонтирует трубы для транзита через Украину
•
Урезать новогодние праздники до трех дней предложили в Совфеде
•
Найдена самая заразная мутация коронавируса
•
Рассекречены характеристики будущего флагманского Xiaomi
Как это работает
•
Элитные игроки в Dota 2 ставят на Энигму
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Дизайн-проект ремонта: роскошь или экономия?
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Воздушный парад Победы отрепетировали над Новосибирском
Сибирь 16.06.2020 18:32
Туристы в Кузбассе покормили медведя колбасой
Сибирь 16.06.2020 18:07
Ученик в Новосибирской области сжег школу из-за конца каникул
Сибирь 16.06.2020 14:59
Карантинный организм завезли в Омскую область на яблоках и абрикосах
Сибирь 16.06.2020 14:56
Самое популярное
Главные районы по заражениям коронавирусом определили в Забайкалье
13265
Заявления убитой красноярской девочки дважды игнорировали в полиции
5049
Главврач больницы Барнаула умер от коронавируса
4665
Аномальный холод взял курс на Сибирь
4211
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
«Газпром» демонтирует трубы для транзита через Украину
•
Урезать новогодние праздники до трех дней предложили в Совфеде
•
Найдена самая заразная мутация коронавируса
•
Рассекречены характеристики будущего флагманского Xiaomi
Подробности
•
Массовый автомобиль и конвейер: революционные идеи Генри Форда
•
Вандалы против искусства: самые многострадальные шедевры
•
Боны не справились: сколько ценной рыбы погубит норильская авария?
•
Наследие Рима: что означает орел на гербе России
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Журналист из Франции предрек США судьбу Советского Союза
62
Путин объяснил, сколько россиян готовы поддержать поправки
49
Бастрыкина попросили проверить слова Навального о ветеране
47
Путин написал статью о Второй мировой войне
36
Наследие Рима: что означает орел на гербе России
34