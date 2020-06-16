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Воздушный парад Победы отрепетировали над Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Летчики Центрального военного округа провели первую тренировку пролета военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Новосибирске 24 июня, сообщила пресс-служба ЦВО во вторник.

В небе над Новосибирской областью провели первую тренировку экипажи 14-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Летчики отрабатывали слаженность действий, соблюдение заданной высоты и скорости полета воздушных судов, а также выдерживание определенных дистанций и интервалов.

В авиапараде будут участвовать штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31.

Военная техника поднимется в воздух с двух военных аэродромов, дислоцированных в Новосибирской области и Красноярском крае.

Парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске перенесен, как и во всей стране, с 9 мая на 24 июня из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции.

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