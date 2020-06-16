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Туристы в Кузбассе покормили медведя колбасой

Источник:
Sibnet.ru
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Туристы встретили медведя возле в нескольких километрах от Новокузнецка и накормили его колбасой — фотографии опубликованы в социальных сетях.

Туристы увидели медведя возле поселка Сосновка, который находится в семи километрах от Новокузнецка.

«Медведь не проявлял особой агрессии, покормили его колбасой, после чего он спокойно пошел по своим делам», — говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».


Информации о выходе медведей в районе Сосновки в областной департамент по охране объектов животного мира не поступало, но в ведомстве назвали опрометчивым решение приручить и покормить хищника.

«Медведей нельзя прикармливать. Они очень умные, быстро понимают, что вкусную еду без особых усилий можно найти у туристов. Как итог – начинают уже сами выходить к людям и отбирать еду, а тут конфликты неизбежны», — цитирует «Сибдепо» госинспектора Татьяну Шицевалову.

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