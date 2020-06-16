Данные приложений знакомств «слили» в Сеть

Специалисты по кибербезопасности из компании vpnMentor обнаружили крупную утечку данных из приложений для знакомств, об этом сообщается на сайте организации.

Исследователям удалось обнаружить в открытом доступе 20 миллионов файлов весом 845 гигабайт. В частности, среди файлов были фото и видео откровенного содержания. Также в Сеть попала информация об именах, датах рождения и электронных почтах пользователей.

Утечка затронула девять специализированных сервисов для знакомств, которые были созданы одним разработчиком. Среди скомпрометированных приложений — Gay Daddy Bear, 3somes, Cougary и ряд других.

Фото: © vpnmentor.com

Приложения были подключены к одной учетной записи Amazon Web Services. Разработчики неправильно ее настроили, поэтому информацию из сервисов мог получить любой желающий. Однако неизвестно, удалось ли хакерам завладеть данными.

После обнаружения уязвимости эксперты связались с представителями сервисов. Отмечается, что на сегодня настройки приложений изменены, пользователи могут не опасаться дальнейшей утечки конфиденциальных данных.