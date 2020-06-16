Windows 10 «сломала» Google Chrome

Пользователи после последнего крупного обновления Windows 10 столкнулись с проблемами в работе браузера Google Chrome, значительное количество жалоб появилось на форуме Reddit.

Регулярный сбой в приложении приводит к постоянному «вылету» из учетной записи и сбросу авторизации на различных сайтах. Кроме этого, пропадают сохраненные ранее файлы cookie, что приводит к выходу из веб-сервисов.

Отмечается, что при каждом запуске браузера пользователям приходится повторно вводить данные учетной записи. Переустановка приложения не помогает. Баг проявляется при попытке синхронизации Chrome с аккаунтом Google.

Причиной поломки эксперты называют майское обновление Windows 10 версии 2004. В предыдущих релизах операционной системы подобная ошибка не наблюдается. Google уже изучает возникшую проблему.