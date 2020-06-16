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Ученые подсчитали количество разумных цивилизаций в Млечном Пути

Источник:
RT
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Фото: Roanish from Australia / CC BY 2.0

Астрофизики Ноттингемского университета рассчитали возможное количество активных цивилизаций в Млечном Пути — в галактике, по их мнению, может быть до 36 разумных миров.

Исследователи взяли за основу гипотезу, согласно которой разумная жизнь могла сформироваться при похожих условиях, что и на Земле. Их расчеты основаны на предположении, что возможность развития внеземных цивилизаций в нашей галактике определяется базовыми параметрами. Учёные назвали их астробиологическими пределами Коперника.

«Согласно нашим данным о двух астробиологических пределах Коперника, разумные формы жизни развиваются примерно 5 миллиардов лет — подобно земному сценарию. Задав жесткие параметры, в частности высокое содержание металлов, равное солнечному (у Солнца относительно много металлов), мы подсчитали, что в нашей галактике должно быть около 36 активных цивилизаций», — приводит RT слова астрофизика Том Уэстби.

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Основным пределом Коперника является возраст планет, на которых могла бы сформироваться цивилизация, подобная земной. Второй параметр — высокая металличность звезд, на орбите которых находятся планеты, — большая концентрация тяжелых элементов (тяжелее водорода и гелия).

По расчетам астрофизиков, среднее расстояние до возможных цивилизаций составляет 17 тысяч световых лет. Это затрудняет возможности обнаружения разумных «соседей» и установления контакта с ними. Ученые при этом не исключают, что земляне в настоящее время являются единственными разумными жителями Млечного Пути, так как время жизни цивилизаций, подобных нашей, может быть очень коротким.





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