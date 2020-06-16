Парад Победы отменили в 14 городах России

Власти 14 российских городов приняли решение перенести или отменить намеченный на 24 июня Парад Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионах

О решении не проводить парады Победы и торжественные шествия заявили власти Ярославля, Пскова, Перми, Пензы, Вологды, Орла, Курска, Белгорода, Саранска, Челябинска, Нижнего Тагила, Иркутска. Якутска и Петропавловска-Камчатского. Вопрос проведения торжеств в этих регионах решили по-разному. Где-то ограничат мероприятия, где-то перенесены их более поздний срок.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже заявил, что в Кремле с абсолютным пониманием относятся к этим решениям региональных властей. По его словам, главы на местах лучше осведомлены об эпидемиологической обстановке на их территориях. «Это прерогатива руководителей регионов, те самые особые полномочия, которыми они были наделены на фоне эпидемиологической опасности, и они их реализуют», — пояснил Песков.

Президент России Владимир Путин в связи пандемией коронавируса перенес проведение торжеств в честь 75-летия Победы на 24 июня. Парады было намечено провести в девяти городах-героях и 19 городах, где размещаются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил.